Un contributo per commercianti e artigiani di Tagliacozzo, proposta del consigliere Marletta all’amministrazione

Tagliacozzo. Un contributo per i commercianti e artigiani di Tagliacozzo: è questa la proposta del consigliere comunale Manuela Marletta all’amministrazione volta ad aiutare le attività commerciali della città.

“Considerata la grave situazione che questa pandemia particolarmente virulenta ha creato”, sottolinea il consigliere Marletta, “mettendo in ginocchio il mondo intero e colpendo in maniera particolare il nostro Paese disseminando migliaia di morti e riducendo ai minimi termini le economie soprattutto a livello locale riferibili ai commercianti e agli artigiani, sarebbe opportuno, così come accade ovunque, che l’amministrazione comunale prendesse la decisione di sostenere economicamente questi nostri concittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di un contributo “una tantum” quantificabile in euro 500 al fine di aiutare le attività produttive in crisi”.

“Auspico vivamente”, precisa il consigliere comunale di Tagliacozzo, “che il Comune voglia adeguare le proprie politiche emergenziali all’attuale crisi economica”.