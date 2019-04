Un contest per scegliere il nome del nuovo parco giochi. L’arduo compito spetterà agli studenti delle primarie

Avezzano. Tramite un contest organizzato dal Comune saranno gli alunni delle primarie della città a scegliere il nome del nuovo parco giochi a tema dinosauri. Mercoledì 10 aprile, alle 10.45, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo parco giochi che sorgerà prima dell’estate su via Massa D’Albe (Panoramica).

Le classi scelte per rappresentare i quattro istituti scolastici di Avezzano daranno vita al contest per scegliere il nome del nuovo parco giochi. Durante la conferenza gli alunni vedranno in anteprima i giochi e tutte le attrazioni che presto saranno installate.

Chiederemo agli alunni di “pensare” al nome che vorrebbero per il nuovo parco giochi. Tra i quattro nomi proposti, entro il 5 maggio, ne sarà scelto 1, che sarà poi il nome che verrà affisso all’entrata del parco. Il settore Ambiente è a lavoro per la redazione di un regolamento per l’indizione di un vero e proprio “piccolo” concorso, con dei premi.

Una “piccola” somma in denaro che andrà poi all’istituto. Tutte le scuole avranno un riconoscimento. I dettagli saranno illustrati durante la conferenza stampa dal sindaco Gabriele De Angelis con l’assessore all’Ambiente, Crescenzo Presutti e il dirigente Stefano Di Fabio.