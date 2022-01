Un cervo di 300 chili e un lupo morti sulle strade della Marsica: le immagini della messa in sicurezza

Ortona dei Marsi. È balzato improvvisamente sulla carreggiata finendo violentemente sul tettuccio di un’auto del Cam, il guidatore nulla ha potuto fare per evitare il peggio. Ferito gravemente, un cervo adulto di circa otto anni ha riportato ferite gravissime alla schiena e per questo è stato necessario abbatterlo.

Sul posto, per soccorrere l’animale, sono arrivati i carabinieri del Reparto Carabinieri Pnalm, della stazione di Gioia dei Marsi, al comando del maresciallo Stefano Cucchiarelli, insieme al servizio veterinario della Asl che si occupa della fauna selvatica, con il medico Sandro Bisciardi. Per far sì che tutto venisse svolto in sicurezza è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano. Fondamentale il ruolo di vigili del fuoco e dei carabinieri per permettere al medico veterinario di operare in sicurezza.

Il cervo era adulto e pesava circa trecento chili. Per l’animale è stata necessaria una puntura che lo portasse alla morte. Il violento impatto gli ha praticamente spezzato la schiena.

Lo schianto a pochi metri dalla frazione di Ortona dei Marsi, Cesoli.

Lupo investito ad Avezzano, nella frazione di Paterno

All’alba di oggi un esemplare di lupo maschio adulto è stato investito non lontano dalla Tiburtina, a Paterno, la frazione di Avezzano. Si tratta di una strada spesso “corridoio” della fauna selvatica che spesso arriva a valle in cerca di cibo. Anche in questo caso per accertare le cause della morte dell’animale è arrivato il servizio veterinario della Asl che si occupa di fauna selvatica.