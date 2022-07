Un cartellone eventi estate per Roccavivi, arriva l’abruzzese fuori sede insieme a tanti altri appuntamenti

San Vincenzo Valle Roveto. Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto si prepara all’estate con eventi su tutto il territorio comunale, come Asparagi in Festa a San Vincenzo Capoluogo, San Giovanni Vecchio in Festa, Le Piazzette a Morrea, Teatrando in Comune a San Vincenzo Vecchio ed animazioni per i più piccoli a San Giovanni Nuovo ed altri eventi, tutti consultabili nella pagina Facebook del Comune.

Roccavivi in particolare ufficializza l’estate stilando un suo unico programma. L’Estate Rocchiciana 2022 ha già preso il via il 24 e 25 Giugno con “Vicoli di Gusto”, la manifestazione enogastronomica nel centro storico del paese che nella sua ottava edizione ha riscosso ancora una volta un enorme successo.

Il programma dell’Estate Rocchiciana prevede ospitate di spicco tra cui Franco Arminio, poeta e scrittore che si recherà nel paese Rovetano inaugurando anche un nuovo murales nei caratteristici vicoli del borgo. Altra importante presenza sarà Gino Bucci, in arte l’Abruzzese Fuori Sede, che presenterà il suo libro “Rime Toscibili” nella sua terza tappa in Valle Roveto a Roccavivi. Gli eventi saranno rispettivamente l’8 Agosto e l’11 Settembre nell’ambito del progetto “Margini”.

Il 12 Agosto nella Festa degli Emigranti andrà in scena la presentazione del libro “Terre in Viaggio” che tratterà il tema dell’emigrazione della Valle Roveto e della Valle di Nerfa nel ‘900. Il libro vede i contributi di varie personalità della Valle Roveto, tra cui Roberta Di Battista e Sandra Silveri che si sono occupate in particolare di Roccavivi.

Ormai decennale è il Festival Internazionale del Folklore che da 30 anni ha luogo a Roccavivi. La manifestazione è caratterizzata dell’esibizione di vari cori folkloristici provenienti da tutto il mondo, con il Coro Folk Rio di Roccavivi a fare da Capofila, guidata da Francesco Romanelli già eletto Padre del Folklore per la Regione Abruzzo.

Altri eventi sono caratterizzati da feste a tema in collaborazione con i locali del paese come l’Hawaii Party, il White Party, la Festa Avis e la Festa di Fine Estate, giornate ecologiche, eventi teatrali e sport rivolti a bambini e adulti con “Sport con il Cuore” e le lezioni di Nordic Walking. Non mancano ovviamente le feste religiose del paese che avranno luogo dal 12 al 16 Agosto, mentre sempre ad Agosto, Roccavivi si recherà come spettatrice al Festival dei Giovani dell’Appennino il 6 Agosto a Collarmele, già partecipante lo scorso anno.

L’Estate Rocchiciana promossa e supportata dalle pagine Instagram e Facebook “Wearerocchiciani” (dove si potranno vedere le date degli eventi) e “VivoAbruzzo” ha visto la collaborazione del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, della Pro Loco di Roccavivi, l’Avis Comunale San Vincenzo V.R.-Roccavivi, lo staff di Vicoli di Gusto e del Festival dei Giovani dell’Appennino, il Comitato “Roccavivi in Associazione”, il Centro Sociale Anziani di Roccavivi, la Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Roccavivi e i locali Colorado Caffè e Baraonda Caffè.