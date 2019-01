“Un caffè con Lorenzo” a San Vincenzo Valle Roveto, Berardinetti incontra amministratori e associazioni

San Vincenzo Valle Roveto. Questa mattina alle 11.30 “Un caffè con Lorenzo” a San Vincenzo Valle Roveto. Il candidato alla carica di consigliere regionale Lorenzo Berardinetti sarà in piazza della Vittoria, all’interno del tendone riscaldato per incontrare amministratori e associazioni locali. Sarà l’occasione per affrontare alcune tematiche chiave per la Valle Roveto e alcune iniziative già promosse in Regione.