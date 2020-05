Sante Marie. Un augurio speciale a tutte le mamme della scuola dell’Infanzia Pio XII di Sante Marie. Hanno scelto un giorno speciale la direzione e le insegnanti della scuola per fare gli auguri a tutte le mamme e ringraziarle per il loro essenziale contributo nella didattica a distanza.

Anche durante l’emergenza coronavirus in accordo con le linee guida del ministero della Pubblica Istruzione, la scuola dell’Infanzia Pio XII di Sante Marie non ha fatto mancare la vicinanza ai bambini e alle famiglie adottando il sistema della didattica a distanza, seguendo una programmazione didattica trimestrale che comprende dei video attività sugli argomenti didattici, ma anche video attività progettuali, i cui argomenti riguardano i progetti esterni, come ad esempio la lingua inglese, entrati a far parte dell’offerta formativa.

Quella della Scuola dell’Infanzia Pio XII di Sante Marie è una “didattica di contatto”, essenziale in questa età per mantenere la vicinanza, seppur virtuale, con i bambini. Sono stati creati dei gruppi WhatsApp in cui ogni mattina vengono inviati messaggi audio di buongiorno ai bambini, messaggi di testo per i genitori che spiegano il contenuto delle attività da svolgere e video attività, suddivisi per fasce di età, tenuti dalle insegnanti di ogni sezione, nei quali è prevista anche una parte di potenziamento di tipo ludico, utile ad approfondire attraverso il gioco, l’argomento in programmazione. Vengono poi inviate sulla e-mail dei genitori, le schede didattiche a supporto delle attività.

A coordinare tutto è una apposita cabina di regia con tutte le insegnanti che si confrontano tra loro e si scambiando tutti i video attività inviati ai bambini. Tramite video riunioni, poi, viene organizzata e pianificata l’attività da proporre quotidianamente ai bambini. “Tutto questo e in particolare la didattica a distanza”, hanno commentato le insegnanti, “si concretizza con l’aiuto e il sostegno della famiglia che ringraziamo”.