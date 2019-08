Dalla Toscana alla Puglia passando per l’Abruzzo, ecco la storia di Carlo, Helena e i loro inseparabili asini

Avezzano. Un viaggio all’insegna della vita per apprezzare tutto quello che di bello c’è. Sono partiti dalla Toscana e arriveranno in Puglia a novembre con i loro due asini e il desiderio di prendere tutto ciò che di bello la vita può offrire. Hanno attraversato la Marsica e percorso un tratto del cammino dei briganti Carlo Magnani di La Spezia e Helena Kogemork di Stoccolma con i loro inseparabili asini Tony di 12 anni e Aurora Alba di 10.

La loro iniziativa “Un attimo sto arrivando” è iniziata nel 2016 con l’intento di arrivare a piedi dall’Italia alla Svezia. Un viaggio durato un anno al quale è seguito poi il ritorno e il nuovo progetto: raggiungere la Puglia a piedi. I due, che vivono con pochissimo e amano fermarsi a conoscere le persone del posto, si sono fermati per riposarsi ad Antrosano, frazione di Avezzano, per poi ripartire alla volta del tacco dello Stivale dove arriveranno a novembre.

“Abbiamo la tenda e il recinto per i nostri asini ma troviamo sempre ospitalità”, hanno raccontato, “vogliamo sempre a parlare con le persone e conoscere il posto che visitiamo. Viviamo con pochissimo. Abbiamo fatto un calcolo in un anno abbiamo speso 5.000 euro raccolti grazie a dei benefattori, gente che ci dà bere, da mangiare, e da mangiare per Tony e Aurora Alba. Non abbiamo casa, non abbiamo spese, ma abbiamo sempre tanti amici che ci aspettano”.