Un anno dalla scomparsa di Antonella Paneccasio, una giornata per passeggiare e donare

Cerchio. Una giornata per passeggiare, ridere, magiare e donare per contribuire alla lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Questo è ciò che le amiche hanno pensato per ricordare Antonella Paneccasio, la 24enne, originaria di Cerchio, che si è spenta un’anno fa a causa di una una malattia che non le ha dato scampo.

“Il 16 Settembre 2022 una data che ci ricorda quanto la vita a volte può essere ingiusta nonostante lo sforzo e la buona volontà che di fronte ad una malattia, tutti proviamo a scatenare”, raccontano le amiche. “Antonella ci ha lasciati un anno fa e dentro di noi pare ancora di sentire la sua voce, di percepire la sua immensa voglia di correre libera tra la natura della sua terra, animo selvaggio e ribelle che mai si accontentava di guardare il sole da dietro la finestra”.

“E’ proprio lei che venerdì 16 Settembre dalle 16 vogliamo festeggiare e ricordare”, spiegano. “Con una piccola quota di iscrizione potrai: partecipare alla passeggiata (Il percorso parte da Piazza San Bartolomeo e si conclude agli Chalet della SS Trinità), ridere, ricordare momenti felici e passare un pomeriggio in compagnia con le persone a cui vuoi più bene, fare merenda tutti insieme una volta arrivati alla meta del percorso, donare e contribuire alla lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma”.

Info e prenotazioni

Mariolina 320 3175167

Aurora 393 3846163

Alessandra 351 7030058