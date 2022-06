Un altro premio per il Serpieri: secondo posto a “Viva la vita”, concorso in memoria di Veronica Gaia Di Orio

Avezzano. È la volta del secondo posto al concorso “Viva la vita” a cui il Serpieri ha partecipato con un elaborato realizzato dall’alunna Sara Del Gatto, frequentante la classe Prima dell’indirizzo Tecnico dell’I.I.S. “A. Serpieri”.

Il testo è una intervista che l’alunna ha fatto al suo caro nonno ricoverato in ospedale. Tema centrale del dialogo tra nonno e nipote è la bellezza e la forza della vita.

“Il testo della studentessa è il frutto di una unità di apprendimento a cui hanno partecipato tutti gli studenti della classe – aggiunge la prof.ssa Alessandra Circi – successivamente, per la partecipazione al concorso è stato scelto il testo di Sara, anche in virtù della profondità con cui il tema è stato da lei trattato”.

“La partecipazione al concorso si colloca all’interno di un più ampio discorso che il Dipartimento di Lettere dell’istituto ha messo in atto nel corrente anno scolastico – informa la Dirigente scolastica Cristina Di Sabatino – Infatti, la partecipazione a premi e concorsi letterari è stata integrata nel curricolo di studi, non solo per aumentare le competenze in lingua italiana, ma anche per consentire agli studenti di misurarsi con la realtà esterna e per arricchire le relazioni con il territorio di appartenenza e le realtà istituzionali, associative ed economiche che lo compongono. Un grazie particolare al professor Ferdinando Di Orio, responsabile dell’associazione Veronica Gaia Di Orio, nata per mettersi al servizio dei più fragili e indifesi e per contrastare la depressione giovanile”.

Con questo ennesimo riconoscimento il Serpieri dimostra, ancora una volta, di essere una scuola attenta ai bisogni dei giovani e allo loro creescita culturale.