Cerchio. Un altro caso di coronavirus nella Marsica. Si tratta di un ragazzo di Cerchio, come comunicato dal primo cittadino Gianfranco Tedeschi, che si aggiunge agli altri 10 casi di Celano, uno di Trasacco, uno Tagliacozzo, uno di San Benedetto dei Marsi e uno di Magliano de’ Marsi registrati nella giornata odierna come raccontato da MarsicaLive.

“Mi è stato comunicato con grande senso di responsabilità dalla famiglia, che il proprio figlio – asintomatico e senza nessun sintomo – è risultato positivo al covid”, ha precisato il sindaco Tedeschi, “questa situazione si unisce ad altre già note. In questi giorni molte sono le persone in isolamento sanitario volontario, alcune sono anche in attesa di fare i tamponi.