Un agosto ricco di eventi musicali e culturali nel parco nazionale d’Abruzzo, ecco il programma

Pescasseroli. Sarà un agosto vivo, con tante cose da fare da vedere e ascoltare per i turisti e per tutti i visitatori che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze nella piccola località, cuore del PNALM (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise). Il Comune di Civitella Alfedena in collaborazione con associazioni e operatori locali e altre realtà, offre un ricco programma di appuntamenti per tutti, eventi culturali, ricreativi, cinema, mostre fotografiche, concerti e rassegne musicali, e altro ancora in diversi luoghi del borgo. Come da tradizione si inizia con la 14esima edizione del festival di teatro in dialetto e lingua ‘‘ste parole che vajj’ racchiappenne”, da venerdì 3 agosto con una settimana di spettacoli teatrali, (7 agosto “Omero Iliade” con Massimo Wertmuller), ma anche di lettura il 5 Agosto Stefano Messina legge Silone, musi­ca­li il 10 agosto è in scena “Storie d’Abruzzo” di Ariele Vincenti con il coro folk di Roccavivi, mentre l’appuntamento del teatro dedicato ai bambini e per il pomeriggio dell’ 8 agosto.

Nel cartellone tra le novità proposte c’è “Borgo Incanto”, con quattro eventi musicali particolari, due serate nel centro storico il 13 agosto di jezz e il 17 agosto di mariachi con la “Bruja” di Peppe Millanta, un concerto al tramonto il 20 agosto con “Gli ottoni di Claudio” nella località Camosciara e una serata di musica popolare abruzzese il 19 agosto durante la tradizionale festa della “Scurpella”. La festa dedicata al tradizionale fritto, nel pomeriggio ospiterà anche un mercatino dei “Sapori del Parco” e il consueto corteo delle donne in costume tradizionale che sarà guidato musicalmente dalla “Compagnia della Pescara”, mentre il gruppo musicale “Li Lope Della Maiella”, chiuderanno la serata con musica tradizionale. Spazio alla musica anche nei giorni 14 e 15 agosto con gruppi dal vivo che coinvolgeranno il pubblico anche in divertenti balli di gruppo, per i giovani sono previste due serate DJ (4 e 16 agosto), mentre per i piccoli il 17 agosto arriva il “Ludobus” di “Officine Sinergiche” per giocare costruire e divertirsi tutti insieme.

Dal 20 al 25 agosto si svolgerà invece il “Folk Festival” di Civitella Alfedena che giunto alla sua 18esima edizione, prevede concerti e laboratori. Si parte la sera del 20 agosto con il gruppo pugliese degli “Uragniaun”. La seconda serata del 21 agosto vedrà salire sul palco Roberto Tombesi con il suo organetto e in seguito il gruppo “Bevano Est”. Il 23 è di scena il gruppo molisano “Novemusa”, mentre il 24 pomeriggio per grandi e piccini arriva in piazza l’antica arte dei burattini con la compagnia “Mastammuccio burattini ovunque” e la sera un concerto di organetti del gruppo “La Scatola Del Vento”. Due invece gli spettacoli serali che vedranno protagonista il pubblico per le strade e piazze del paese, il 24 agosto “La notte dei tamburi”, il tradizionale gran corteo delle percussioni cui si unirà il gruppo, i “ Briganti Del Lazio”, per ballare in piazza fino a notte tarda. Nella serata conclusiva del 25 agosto si può assistere, in una magica atmosfera, alla serata conclusiva dedicata a “Te lo portata la serenata”, un raduno in cui artisti, abitanti e pubblico si uniscono in un unico coro di serenate e canti d’amore.