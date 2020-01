Un 2020 a suon di musica, alla Union di Avezzano un incontro sulla nascita del tango in sinergia con il Fai

Avezzano. Il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano gruppo della Marsica, con il sostegno della palestra “Union” di Avezzano, inizia il 2020 a suon di musica, con un incontro riguardante la nascita del tango e la sua evoluzione. Il tango, dichiarato patrimonio culturale dell’umanità dall’ Unesco già nel 2009 e nato tra le classi lavoratrici di Buenos Aires e Montevideo all’inizio del ventesimo secolo, è sicuramente uno dei balli più affascinanti e sensuali, frutto di una fusione culturale tra America, Africa ed Europa e per questo simbolizza il valore del dialogo tra popoli diversissimi tra loro.

Come e dove è cominciato, come si è evoluto, le innovazioni portate dagli emigranti italiani, la musica, la poesia, la letteratura che ne è scaturita saranno esposte dal maestro Ermanno Felli, scrittore, regista e insegnante di tango. Alla charla seguirà un aperitivo ballato a suon di tango. L’incontro si terrà sabato, a partire dalle 17, nella palestra Union in via Pio La Torre 2 ad Avezzano. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 370 3677319 o mandare una mail all’indirizzo marsica@gruppofai.fondoambiente.it.