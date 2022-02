Ultra Sky Marathon d’Abruzzo 2022: parte campagna sponsor, la presentazione ufficiale

Rocca di Mezzo. Appuntamento per sabato 12 febbraio 2022, alle 17, in Viale XXIV Maggio, nella sede del Parco Naturale Regione Sirente Velino, per la presentazione ufficiale della manifestazione sportiva di corsa in montagna che si terrà tra i Comuni di Ovindoli, Celano, Aielli e Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila, venerdì Primo Luglio.

All’evento, cui presiederanno gli amministratori dei Comuni e degli Enti coinvolti e rappresentanti istituzionali del Parco e della Regione Abruzzo, sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle società sportive e delle associazioni che con il loro prezioso contributo ogni anno coadiuvano per la riuscita del trail running, il Gruppo Sportivo Celano, società organizzatrice.

La gara assegnerà 5 punti ITRA e ha un coefficiente montano di 10/12. In più sarà qualificante per il circuito UTMB del Monte Bianco.

Link per iscrizioni: https://www.grupposportivocelano.it/WP2/ultra-sky-marathon-dabruzzo-2022/

Per informazioni e per diventare sponsor: [email protected]

Foto Fernando Taccone