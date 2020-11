Ultra 65enne invalido aspetta da mesi il vaccino contro l’influenza: dove sono le migliaia di dosi sbandierate?

Avezzano. Vaccino contro l’influenza, quando arriva? A chiederselo è Salvatore Pompei, ultra 65enne invalido e inabile che da mesi aspetta di potersi vaccinare non senza preoccupazione.

“La mia grave patologia cronica mi ha abbassato moltissimo le difese immunitarie e mi espone a grandi rischi contagi”, ha spiegato, “ora un semplice raffreddore si trasforma in polmonite per questo sono in isolamento volontario dal 20 gennaio e nessuno delle strutture sanitarie si è preoccupato perlomeno di fare una telefonata, vivo da solo!”.

I vaccini sono ormai finiti ovunque. I medici di base non sanno più dove e come reperirli e i pazienti che ancora devono vaccinarsi sono centinaia. L’Abruzzo, tramite il presidente Marco Marsilio, aveva chiesto di poter avere un maggiore numero di vaccini ma a oggi le scorte ancora non arrivano.

“Mi urge quindi fare il vaccino trivalente influenzale”, ha concluso l’ultra 65enne, “interpellato telefonicamente il mio medico mi ha detto che non lo ha. Vorrei sapere cosa devo fare, a chi chiederlo e dove sono finiti le migliaia di dosi sbandierati. Un vantaggio lo ho mi è aumentata la scelta, o muoio della mia grave patologia cronica o di covid19 e adesso di raffreddore!”.