Ultimo incontro per il progetto “Strada facendo”, ospite d’eccezione lo psicoterapeuta Domenico Barillà

Avezzano. Continua il percorso di catechesi e formazione promosso dalla Pastorale Giovanile diocesana, guidata da don Antonio Allegritti, con il progetto “Strada facendo”.

L’ultimo incontro si terrà l’11 ottobre alle 18 nella sala convegni del Seminario di Avezzano.

Si dialogherà, anche questa volta, intorno alle parole del Papa, “Cari giovani diventate maestri e artigiani della cultura dell’incontro, e ad incontrare i ragazzi, alla presenza del Vescovo Pietro Santoro, sarà Domenico Barillà.

Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista adleriano, è impegnato da oltre trent’anni nell’attività clinica, che accompagna con una produzione editoriale dalla quale sono scaturiti una ventina di fortunati volumi, diversi dei quali tradotti all’estero. Oltre ad avere collaborato con alcune testate nazionali, è stato autore, ideatore e coordinatore di due collane nonché supervisore scientifico di progetti pensati per la prevenzione del disagio. È stato docente presso la Scuola di Psicoterapia dell’Istituto Alfred Adler di Milano e didatta propedeutico presso la Società Italiana di Psicologia Individuale, fino al 2003. Da qui in avanti si è dedicato con maggiore intensità all’attività di prevenzione, assecondando il suo profondo interesse nei confronti della responsabilità sociale della psicologia, che si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso un migliaio tra conferenze e seminari svolti in Italia e in altri paesi. Con Feltrinelli Urra ha pubblicato “I legami che ci aiutano a vivere” (2012; Ue, 2015), “Quello che non vedo di mio figlio. Un nuovo sguardo per intervenire senza tirare a indovinare” (2016) e “I superconnessi. Come la tecnologia influenza le menti dei nostri ragazzi e il nostro rapporto con loro” (2018).