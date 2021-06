Ultimo giorno di scuola, una lettera aperta dei genitori di una quinta elementare

Avezzano. Ultimo giorno di scuola ieri, celebrato tra palloncini, coriandoli e grida allegre nella scuola primaria Mario Pomilio di Avezzano soprattutto per le classi quinte che hanno festeggiato la fine del primo ciclo di studi. Un anno difficile non solamente per i bambini, ma anche per i genitori, gli insegnanti e tutto il mondo dell’istruzione, che ha dovuto destreggiarsi in mille difficoltà e problemi. Questo sostiene la lettera aperta inviata dai genitori di una classe quinta della scuola elementare Mario Pomilio di Avezzano. Una classe particolarmente travagliata dalle difficoltà ma che nonostante tutto è arrivata a concludere il suo percorso di studi e che ci tiene più di tutte a celebrare la fine di quest’anno scolastico e a ringraziare chi, nonostante i mille problemi, non ha abbandonato mai i bambini.

È stato un anno particolarmente difficile per i nostri bambini, per noi genitori e per gli insegnanti a causa dell’emergenza Coronavirus e soprattutto per la classe VB della scuola primaria Mario Pomilio che si è ritrovata, ad anno scolastico ormai avviato, a non avere più gli insegnanti che per quattro anni sono stati per loro un una guida formativa e fondamentale punto di riferimento. Messa in difficoltà dell’emergenza Covid e dal caos delle graduatorie appena rinnovate ,la classe, proprio alla fine del percorso scolastico, non aveva insegnanti. Per questo noi genitori della classe VB vogliamo ringraziare per l’impegno e la disponibilità la dirigente scolastica Prof.ssa Marianna Lostagnaro che subito si è prodigata per risolvere il problema, l’impegno e la dedizione delle maestre Carmen Ciccarini , Cinzia Falcone ed Emanuela Scipioni che, nonostante le difficoltà e le quarantene, sono sempre state presenti nella vita scolastica dei bambini, e la Maestra Pasquina Fracassi che, cito testualmente da un pensiero espresso da uno dei bambini della classe, “..non ha mai abbandonato la nave quando sembrava affondare..”, ha seguito costantemente i bambini per tutti i cinque anni del loro percorso. Noi genitori Auguriamo a tutti i bambini un futuro radioso e pieno di soddisfazioni!