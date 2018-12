Ultimo consiglio del 2018 ad Avezzano, in discussione il bilancio e le aliquote Imu e Tari

Avezzano. Sono 27 i punti all’ordine del giorno nell’ultimo consiglio comunale convocato dalla presidente Iride Cosimati. L’assise civica, convocata in sessione ordinaria oggi alle 9 e in seduta di seconda convocazione per il 27 alle 17, dovrà affrontare diversi punti uno su tutti il bilancio. Assessori e consiglieri saranno inoltre chiamati a discutere sulle aliquote Imu, sulla nuova Tassa comunale sui rifiuti (Tari), dei debiti fuori bilancio, l’istituzione della centrale unica di committenza e della realizzazione del progetto dedicato a “Veronica Gaia Di Orio” sulla depressione giovanile. Il Comune concederà i locali all’associazione per creare un punto d’ascolto per i giovani.