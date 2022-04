Ultimo appuntamento di aprile per il “Viaggio nei 5 sensi” a Sante Marie

In attesa del ricco calendario degli appuntamenti previsti per maggio sabato ci sarà l’ultimo evento di aprile. È in programma per domani un’escursione guidata da Sante Marie a Scanzano della durata di 5ore e 20 minuti, andata e ritorno. Una volta arrivati ci sarà una visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche di Scanzano con Serena Fossati. Al termine si rientrerà a Sante Marie.