Ultimi posti per il corso gratuito e lo stage da 600€ al mese in campo enogastronomico con Prometeo Formazione

Prima o poi questo maledetto coronavirus dovrà mollarci e siamo certi che, come accaduto la scorsa estate, il settore della ristorazione ripartirà alla grande (per lo meno quelli che avranno avuto la forza di reggere a questa nuova durissima chiusura). Ecco allora che accreditarsi come professionista in enogastronomia del territorio potrebbe aprire nuove prospettive ed occasioni di lavoro. Il corso formativo gratuito proposto da Prometeo Avezzano cade a pennello: anche perché prevede al suo termine uno stage retribuito da 600 euro al mese per sei mesi in alcuni dei più rinomati ristioranti della provincia dellìAquila (chiama subito il Centro di Formazione Prometeo al numero 0863-497184 per ogni info).

I requisiti per accedervi? Un diploma di maturità (senza limiti di età) e lo stato di disoccupazione.

Il percorso formativo prevede, solo per fare qualche esempio, di:

progettare menù rivalutando e valorizzando le ricette della tradizione gastronomica secondo principi di creatività, ricerca e innovazione;

realizzare piatti tipici integrando tecniche tradizionali e innovative;

progettare e realizzare esperienze degustative multisensoriali.

imparare a raccontare e vendere i piatti e i prodotti tipici della tua terra

Insomma, che tu sia un giovane alle prime armi o un adulto già inserito nel mondo del lavoro che vuole specializzarsi in questo ramo, una corretta formazione ti permetterà di sostenere la promozione turistica del territorio grazie alla conoscenza e l’impiego delle risorse alimentari locali.

Informazioni.

Il corso – completamente gratuito – avrà una durata di 400 ore.

A una prima parte di teoria svolta con docenti professionisti del settore, seguirà una parte pratica consistente in un tirocinio extracurriculare retribuito: 600 euro per 6 mesi, che verrà svolto nei migliori ristoranti del territorio.

