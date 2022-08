Ultima sirena per il capo reparto dei vigili del fuoco Mascetti: è arrivato il pensionamento

Avezzano. Ultima sirena al distaccamento dei vigili del fuoco di Avezzano per Marcello Mascetti. A sessant’anni, dopo 35 anni di servizio, Mascetti, originario di Villavallelonga, va in pensione.

In servizio prima a Bologna e poi al comando provinciale dell’Aquila, al distaccamento di Avezzano, Mascetti è stato per diversi anni un capo reparto. Non si è mai risparmiato e ha lavorato sempre per la sicurezza della comunità. Con serietà ma anche con una buona dose di simpatia.

Apprezzato dai suoi colleghi anche per le sue doti umane, è stato salutato affettuosamente da tutti i vigili del fuoco del distaccamento che gli hanno augurato un buon pensionamento e un meritato riposo.