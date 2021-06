Ultima chiamata per il “Beauty Bus” di Federico Fashion style a Sante Marie, come accedere alle selezioni

Sante Marie. Federico Fashion style sta cercando proprio te: lo speciale bus dove saliranno tante aspiranti “principesse” marsicane è pronto a partire. Dopo il successo del casting di Sante Marie dei mesi scorsi Federico Lauri, in arte Federico Fashion style, ha deciso di aprire il suo “Beauty Bus” ad altre donne desiderose di cambiare look.

Se avete tra i 30 e gli 80 anni siete ancora in tempo per partecipare all’ultimo casting durante il quale verranno selezionate le aspiranti “principesse” che Federico trasformerà a suon di spazzola, forbici e phon. Se sognate un cambio look, se avete capelli corti e crespi e volete una lunga chioma da esibire durante l’estate e se non vedete l’ora di salire sul “Beauty Bus” questa è l’occasione giusta per voi.

Federico Fashion style dal 14 al 16 giugno sarà a Sante Marie per registrare la puntata del suo nuovo programma che andrà in onda a fine agosto su Real Time. Siete pronte a salire su? Contattate il numero 327.0137474 entro mercoledì 9 giugno, “Beauty Bus” vi aspetta.