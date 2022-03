Ucraina, il Comune di Sante Marie lancia il concorso “Una cartolina contro la guerra”

Sante Marie. Il Comune di Sante Marie lancia il concorso “Una cartolina contro la guerra”, in collaborazione con tutte le associazioni del paese, per ribadire il no al conflitto bellico in corso e raccogliere fondi a sostegno della popolazione.

L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Servizi sociali, Simonetta Lattanzi, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, e in modo particolare i giovani, sui temi della giustizia sociale, della non violenza, della libertà, dei diritti umani, ma soprattutto della pace intesa come lo sviluppo della propria comunità attraverso l’abitare, il cibo, il lavoro, lo studio, l’arte, lo sport, la musica, il culto religioso e altre attività comuni.