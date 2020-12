Ubriaco spaccò bottiglie in un locale e rapinò il proprietario, dopo 3 anni arriva la condanna

Avezzano. È stato arrestato di nuovo dai carabinieri e dovrà scontare un anno e dieci mesi di detenzione domiciliare per essere stato condannato dal tribunale di Avezzano per una rapina messa in atto nel 2017.

Si tratta di Rachid Atifi, cittadino marocchino 28enne, che abita ad Avezzano.

I fatti risalgono al 2017 quando il giovane entrò ubriaco in un esercizio commerciale di via Roma ad Avezzano dove creò il panico, danneggiando alcuni scaffali e mandando in frantumi delle bottiglie. Colpì anche in testa un connazionale lasciandolo ferito a terra e poi con una bottiglia con il collo frantumato minacciò il proprietario del locale cercando di allontanandosi.

All’epoca fu arrestato in flagranza di reato dai militari della radiomobile della compagnia di Avezzano per i reati di rapina, lesioni e danneggiamento.

Il 28enne ha subito un processo durato tre anni e ora per lui è arrivata una condanna che dovrà scontare agli arresti domiciliari.