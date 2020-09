Ubriaco si schianta alla rotatoria, denunciato per guida in stato d’ebrezza ma aveva già la patente ritirata

Avezzano. Ubriaco si schianta alla rotatoria e viene denunciato per guida in stato d’ebrezza. Aveva però già la patente ritirata. È successo intorno all’una e mezza in via XX Settembre, ad Avezzano.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Avezzano che hanno accertato che si tratta di un 28enne di origine marocchina.

Il giovane è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma non ha riportato ferite.

Sottoposto al test è risultato con un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito dalla legge. Dai controlli effettuati dai militari dell’Arma è stato verificato che si tratta di una persona alla quale era già stata ritirata la patente e che quindi non sarebbe potuta essere alla guida di un’auto.

Il 28enne è stato denunciato di nuovo per guida in stato di ebbrezza.