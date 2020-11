Ubriaco al volante fa finire un’auto sui binari e ironizza su Instagram: “1.7 dopo acqua e caffè, la so fatta grossa”

Avezzano. Ubriaco al volante ha urtato un’auto, facendola finire sui binari, bloccando la circolazione dei treni.

Sul fatto che gli è stata ritirata la patente ha ironizzato sulle storie di Instagram scrivendo che nonostante avesse bevuto un litro e mezzo di acqua e due caffè il suo tasso alcolemico nel sangue era di 1.7. Quindi di molto superiore al livello consentito dalla legge.

È successo l’altra sera a San Pelino, la frazione di Avezzano e l’intervento dei vigili del fuoco chiamati per rimuovere il veicolo dai binari, è stato ripreso da un residente in diretta su Facebook.

Diversi i commenti lasciati dagli utenti spaventati da quello che sarebbe potuto accadere. A quanto pare, però, la stessa preoccupazione non è stata dimostrata dal guidatore dell’auto che ha ironizzato sulle storie dei social anche con una frase: “La so fatta grossa”.

Le forze dell’ordine intervenute per i dovuti rilievi hanno ritirato la patente al giovane come prevede la legge. Quanto accaduto è stato monitorato dalla Polfer. Trenitalia ha dovuto attendere la rimozione del veicolo per permettere al treno di ripartire dalla stazione di Avezzano. La Polfer procederà con un sopralluogo per la valutazione di eventuali danni nei confronti delle Ferrovie dello Stato e probabilmente il ragazzo sarà denunciato anche per interruzione di pubblico servizio.