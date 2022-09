Tutto pronto per l’ottobre missionario nella diocesi dei Marsi, sabato il primo appuntamento

Celano. “Di me sarete testimoni”. È questo lo slogan scelto dal Centro missionario diocesano “Don Antonio Sciarra” della diocesi dei Marsi per l’ottobre missionario. Un appuntamento fisso nel calendario della Chiesa locale che avvicina i fedeli alle tante missioni che la diocesi segue nel mondo. Gli eventi in programma per l’ottobre missionario prenderanno il via sabato, festa di Santa Teresina del Bambino Gesù e patrona delle missioni, con una messa solenne nella parrocchia del Sacro Cuore di Celano. La celebrazione si terrà alle 18.30.

La prima settimana sarà dedicata alla contemplazione. In programma è stata inserita una messa per il beato transito di San Francesco e l’incontro con padre Mario Pacifici e alcuni membri dell’Alleluya band che canteranno “Dolce sentire – Kumva Kukuoma” di San Francesco. Lunedì 3 ottobre ci sarà un incontro al convento dei cappuccini al Luco dei Marsi alle 21. La seconda settimana sarà dedicata alla vocazione con l’adorazione eucaristica e il rosario missionario. Giovedì 13 ottobre è prevista una celebrazione alle 21 nella parrocchia Santa Maria delle Grazie di Pescina. La terza settimana sarà incentrata invece sulla responsabilità con la veglia missionaria presieduta dal vescovo della diocesi dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro. La celebrazione si terrà il 21 ottobre nella parrocchia di San Giuseppe di Caruscino di Avezzano alle 21. Domenica 23, invece, ci sarà la giornata missionaria mondiale nelle varie parrocchie della diocesi. La quarta settimana si concluderà con la carità. I vespri di ringraziamento saranno celebrati il 30 ottobre alle 17 nel convento delle monache benedettine di Tagliacozzo.