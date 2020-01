Tutto pronto per l’ottava edizione della settimana del Liceo Croce di Avezzano, ecco tutti gli appuntamenti

Avezzano. Tutto pronto ad Avezzano per l’ottava edizione della “Settimana del Liceo Croce”: sette giorni di formazione per docenti e studenti, di ri-orientamento per gli studenti interni e di orientamento per chi cerca un futuro sereno, costruttivo, ricco di esperienze e di competenze e buone prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. Oltre alle giornate dedicate alla scuola aperta, il 20, 25 e 26 gennaio, dalle 15 alle 18, la settimana sarà ricca di eventi. Lunedì sarà ospite del Liceo Croce Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia, che tratterà i diritti dell’infanzia per dire basta alle morti dei bambini innocenti nel mondo.

Sempre lunedì saranno pubblicati due report di PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro: il primo è stato realizzato dagli studenti della classe 5B, guidati da Gigliola Ciaccia. Gli studenti hanno collaborato con le onlus locali e nazionali, in primis “La lega del filo d’oro”. Sono stati coinvolti ospiti di eccezione come Loda Santilli, sorella di Sabina, fondatrice della Onlus, la dirigente scolastica Maria Gigli e alcune classi della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Benedetto dei Marsi, le amministrazioni comunali di San Benedetto dei Marsi e Pescina, la presidente dell’Anffas di Avezzano, Domenica Di Salvatore e il Centro Diurno “Peter Pan” di Celano.

Il secondo, invece, è stato realizzato dagli studenti delle classi 5G e 4I, guidati da Viviana Lanciotti. Gli studenti, magistralmente seguiti dall’attore Corrado Oddi, hanno realizzato un docufilm dal titolo “Architettura storica, territorio e recitazione”. “Si ringraziano”, si legge nella nota, “l’Istituto Luce di Cinecittà e la Sovrintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo”.

Il 21 gennaio, oltre ad un corso di formazione sulle Mnemotecniche tenuto da Guido Ottombrino, si terrà un incontro-dibattito con i sindaci dei Comuni di Pescina, Aielli, Collarmele, Ovindoli, Sante Marie, Collelongo, appartenenti alla rete dei “Borghi autentici” sul tema “Verso la cittadinanza europea”. Seguirà una tavola rotonda su “La comunicazione”. Parteciperanno i giornalisti del quotidiano “Il Centro” Domenico Ranieri e Giustino Parisse, il parroco di Antrosano, don Antonello Allegritti. Interverranno al dibattito i docenti Maurizio Cichetti e Stefania Di Carlo.

Ultima sezione della giornata vedrà la presentazione dei laboratori curati da Angela Ciccarelli e Benedetto Di Pietro con gli studenti della classe 5F. Interverrà la dirigente scolastica Marianna Lostagnaro che presenterà un laboratorio organizzato dalle docenti della scuola dell’Infanzia di Borgo Pineta.

E’ stato dato molto spazio all’orientamento in continuità perché intendiamo in questo modo raccordare gli interventi di orientamento con l’obiettivo di affiancare le varie attività scolastiche in modo sinergico, fornendo opportunità, strumenti e approfondimenti con una visione più ampia e allargata che parta sin dall’inizio del percorso formativo. L’obiettivo è favorire negli studenti la conoscenza di se stessi e del contesto ambientale, sociale, professionale e culturale in cui vivono, rendendoli protagonisti responsabili delle proprie scelte.

Il 22 gennaio sarà dedicato alle lingue straniere. Si ricorda che il Liceo Croce è l’unico liceo linguistico di Avezzano che rilascia un diploma con tale titolo. Saranno presenti personalità di eccellenza quali Andrew Laird, referente del Cambridge Assessment English – English School of L’Aquila, Livia Lupidi, presidente dell’Alliance Française, Donatella Fitzgerald che terrà una lezione – seminario “Preparing for INVALSI” e “Seconda prova scritta dell’Esame di stato” e il ricercatore Alessandro Bresolin. La giornata sarà ricca di presentazioni laboratoriali in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e russa. I ragazzi saranno lieti di illustrare i laboratori didattici nei giorni 23, 24, 25 gennaio 2020 a chiunque voglia visitare il Liceo Croce.

Il giorno 25 gennaio, come ormai da prassi, la giornata sarà dedicata alla ricerca Airc e l’istituto sarà centro di raccolta per la vendita delle arance. Non ultimo arriverà al Liceo Croce il “Muro della gentilezza – The wall of kindness”. All’esterno dell’Istituto, sarà allestito un gazebo con attaccapanni dove ognuno potrà lasciare cappotti, abiti caldi e altri indumenti, rigorosamente puliti e in buono stato, che saranno trasportati alla sede Caritas ed utilizzati da chi ne avrà bisogno.