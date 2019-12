Tutto pronto per l’ottava edizione del Concerto di Natale, domenica ad Avezzano l’orchestra Ima diretta da Fina

Avezzano. L’Istituzione Musicale Abruzzese in collaborazione con il Comune di Avezzano, Proloco di Avezzano e la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila, da sempre impegnata nella divulgazione della cultura musicale nei vari aspetti, ha realizzato un progetto che ha come intento quello di promuovere il “Concerto di Natale”, giunto quest’anno alla sua ottava edizione e che si svolgerà nella chiesa dello Spirito Santo di Avezzano domenica pomeriggio, a partire dalle 18. Il concerto sarà tenuto dall’Orchestra I.M.A (Istituzione Musicale Abruzzese), organico composto da valenti e affermati musicisti di comprovata bravura, come il direttore Francesco Fina, Coro Voci Bianche dell’Istituto Comprensivo “ G. Mazzini – E. Fermi “ di Avezzano direttore del coro Margherita D’Onofrio, i solisti Natalia Tiburzi soprano, Fabrizio Casu violino, Giuseppe Iacobucci e Giulio Filipetti Tromba. Eseguiranno le musiche di W. Mozart, A.Vivaldi , V. Monti, L. Di Giandomenico, S. Klein, K. Jenkins e composizioni natalizie.

L’Istituzione Musicale Abruzzese riunisce artisti che provengono da aree musicali diverse e collaborano per realizzare progetti nei più svariati settori artistici, soprattutto con l’intento di contribuire alla diffusione della cultura musicale e all’ascolto di vari generi musicali. L’Istituzione Musicale Abruzzese ha formato al suo interno l’Orchestra da camera I.M.A. che con estrema mutevolezza dell’organico le consente l’approccio per partiture di spessore strumentale diverso, affrontate con il medesimo rigore interpretativo per poter avvicinare anche quel tipo di pubblico assolutamente profano. In questa ottica è stato ideato un programma di musiche appartenente al repertorio classico e natalizio,