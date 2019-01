Tutto pronto per l’Open Day al Serpieri di Avezzano tra laboratori, visite guidate e spazi didattici

Avezzano. Tutto pronto per l’Open Day al Serpieri di Avezzano. Sabato, dalle 9.30 alle 17, nell’istituto superiore marsicano ci sarà la manifestazione a conclusione del percorso di orientamento iniziato lo scorso dicembre.

La manifestazione è finalizzata a far conoscere nel territorio la realtà scolastica e produttiva dell’Istituto, ponendo l’accento sull’aspetto della ricerca-analisi laboratoriale necessaria per la realizzazione di un prodotto di qualità nonché per formare le professionalità richieste dal mondo del lavoro.

La giornata di Open Day è rivolta a tutti gli studenti dei vari gradi di scolastici e principalmente a quelli delle ultime classi delle scuole secondarie di primo grado, alle loro famiglie e a tutta la popolazione marsicana e non solo che avrà modo di conoscere da vicino l’Istituto, l’offerta formativa, le attività curriculari ed extra curriculari finalizzate alla crescita culturale e professionale degli studenti, le aziende e le associazioni “partners” che accoglieranno gli alunni dell’Istituto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

In occasione dell’evento sono previste attività laboratoriali, curate dagli studenti coadiuvati dai docenti, visite guidate nei laboratori e negli spazi didattici, informazioni sull’offerta formativa e supporto alle iscrizioni online. Saranno offerti poi i servizi riguardanti le analisi del terreno, dell’olio di oliva e del vino.

Durante l’evento verrà distribuito materiale sull’offerta formativa della scuola e sulle varie collaborazioni con gli enti ed aziende del territorio sempre più al centro degli interessi scolastici, in modo da dirigersi verso una didattica per competenze, arricchire i percorsi di studio, favorire l’acquisizione di competenze richieste, in una prospettiva locale e globale.

Nell’Istituto sono presenti gli indirizzi di studio di Istruzione tecnica- settore agraria, agroalimentare e agroindustria, articolati in Viticoltura ed enologia con il sesto anno facoltativo per la specializzazione in enologia, Produzioni e Trasformazioni, Istruzione Professionale – settore servizi per l’agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura con opzioni di Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio e di Gestione risorse forestali e montane.