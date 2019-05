Tutto pronto per la stracittadina di Avezzano, ecco come cambia la viabilità

Avezzano. Mancano poco più di 48h alla settima edizione della Stracittadina di Avezzano, evento che prenderà il via domenica alle 9.30 da piazza delle Repubblica. Il raduno è previsto a partire dalle 8.30 con il materiale tecnico riservato ai primi 300 iscritti. Per l’occasione, e vista l’importanza della manifestazione che coinvolgerà gran parte del territorio cittadino, si dà notizia della chiusura momentanea di alcune arterie della città. Per ragioni di sicurezza, in tutta l’area ricompresa delimitata, dovrà essere interdetta la sosta dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ed in uso alle Forze di Polizia, Polizia Locale e di emergenza”

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, l’istituzione delle sotto indicate prescrizioni relative al transito ed alla sosta dei veicoli:

– Dalle ore 6.00 al termine, l’istituzione del divieto di sosta “con rimozione” e del divieto di transito per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, su Piazza della Repubblica (intera ampiezza) e su Via Mazzini (zona di partenza/arrivo), ambo i lati, dall’incrocio con Piazza della Repubblica all’incrocio con Via B. Croce;

– Dalle ore 7.00 al termine, l’ istituzione del divieto di sosta “con rimozione” e, dalle ore 9.30 , fino al termine della manifestazione, l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ambo i lati, su:

– Via Mazzini (dall’incrocio con Via B. Croce all’incrocio con Via Monte Velino);

– Via Monte Velino (dall’incrocio con Via Mazzini all’incrocio con Piazza Matteotti);

– Piazza Matteotti (lato sud – dall’incrocio con Via Monte Velino all’incrocio con Via

Garibaldi)

– Via Garibaldi (dall’incrocio con Piazza Matteotti all’incrocio con Via Corradini);

– Via Corradini, dall’incrocio con Via Garibaldi all’incrocio con Via Vittorio Veneto;

– Via Via Vittorio Veneto, dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via N. Sauro;

– Via N. Sauro, dall’incrocio con Via Mazzini all’incrocio con Via V. Veneto.

– Via Marconi, dall’incrocio con Via N. Sauro all’incrocio con Piazza della Repubblica;

– Piazza Torlonia (lato sud – dall’incrocio con Via Iatosti all’incrocio con Piazza della

Repubblica);

– Piazza Torlonia (lato nord – dall’incrocio con P.za della Repubblica all’incrocio con Via

Roma);

– Via A.M. Torlonia e Via Rosselli, dall’incrocio con Via B. Croce all’incrocio con Piazza

della Repubblica;

– Piazza Torlonia (anello interno);

Il divieto di sosta istituito con la presente Ordinanza, si intende con rimozione forzata dei veicoli. Le prescrizioni relative all’interdizione del transito dei veicoli, verranno poste, mediante la collocazione di “mezzi meccanici” (veicoli) o “barriere vigilate”, come riportato nel piano della sicurezza, predisposto dall’organizzatore dell’evento. Attestazione dell’avvenuta apposizione della segnaletica di “divieto di sosta – con rimozione”, con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio della prescrizione, dovrà pervenire al Corpo della Polizia Locale (fax utenza 0863415162 o mail polizialocale@comune.avezzano.aq.it).