Tutto pronto per la “Settimana del Liceo Croce 2021: agenda 2030”, si parte domani

Avezzano. Il Liceo Benedetto Croce non rinuncia alla sua settimana di formazione, comunicazione e orientamento. Si terrà anche quest’anno la tradizionale “Settimana del Liceo Croce 2021: agenda 2030” e sarà tutta virtuale per permettere ai ragazzi e ai docenti di partecipare in tutta sicurezza. Il ricco calendario degli eventi, che ha avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Avezzano, inizierà lunedì e andrà avanti fino a venerdì e sarà dedicato alla presentazione dell’Istituto al mondo esterno – dai dirigenti scolastici ai docenti, a tutto il mondo della cultura, dell’università e dell’Impresa – alla formazione per professori e studenti, all’orientamento per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e al rafforzamento motivazionale per i giovani dell’Istituto.

In questi mesi la scuola grazie alla didattica a distanza è riuscita a rafforzare il rapporto tra decenti e studenti e la collaborazione con il dirigente Attilio D’Onofrio. Tutto ciò unito alla forza di volontà dei docenti ha permesso di mettere in piedi una serie di eventi che arricchiranno il bagaglio di conoscenza dei ragazzi. La settimana si aprirà lunedì proprio con il saluto del preside, previsto per le 10, alle classi terze, quarte e quinte.

Si proseguirà poi con tre giorni di seminari a cui parteciperanno formatori di fama nazionale e internazionale su vari argomenti che riguardano l’Agenda 2030: Michela Freddano, ricercatrice Invalsi, Antonella Di Pizio, chimico computazionale all’Istituto di biologia dell’università di Monaco (Germania), Francesco Della Costa, antropologo, ricercatore associato al centro di studi israeliani della Ludwig- Maximilians di Monaco (Germania), Maria Vittoria Perrotta, docente di lingua Italiana alla scuola italiana consolare di Istanbul, Andrew Laird responsabile della English School of L’Aquila (Cambridge Assessment) e Augusto Cantelmi, giornalista parlamentare (TV2000).

Alcuni momenti saranno dedicati alla lotta contro il cancro in collaborazione con il personale esperto dell’Airc e sarà avviata la vendita di vasetti di miele e marmellata a scuola per diffondere gli stili di vita salutari e il significato della ricerca scientifica. Giovedì e venerdì, poi, è prevista la produzione virtuale dei laboratori didattici preparata dagli alunni che potrà essere visionata sul sito web della scuola.