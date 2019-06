Tutto pronto per la seconda edizione di “Miss Sorridi con Noi”, la fascia che dona un sorriso in tutta la regione

Avezzano. Nell’ambito della “Settimana Marsicana”, rullo di tamburi per l’incoronazione della nuova “Miss Sorridi con Noi”, che si terrà domenica 4 agosto alle ore 21 nella splendida cornice del Parco Arssa di Villa Torlonia. Dopo il grande successo di una prima edizione ricca di incontri ed emozioni con la reginetta in carica Ilaria Di Paolo, l’evento di quest’anno si prospetta ricco di proposte e novità, prima fra tutte il nome della testimonial del progetto 2019, ideato e promosso dal fotoreporter Antonio Oddi. Miss Sorridi con Noi sarà impegnata per un anno in un tour del sorriso per donare speranza ed allegria negli ospedali, nei centri per disabili, nelle case di riposo e nelle scuole della regione, portando con sé una valigia piena di affetto da condividere con chi ne ha più bisogno.