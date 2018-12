Tutto pronto per la seconda edizione di Luco Noire, il crime game con il format Timer360. Ecco tutte le novità

Luco dei Marsi. Sono aperte le iscrizioni per partecipare al secondo capitolo di Luco Noire, un innovativo gioco di ruolo, in programma la prossima domenica, dalle 18, in piazza Umberto I a Luco dei Marsi.

Il crime game con il format “Timer360” è un’esperienza innovativa cui in 360 minuti di tempo si dovrà risolvere un caso, che in questa seconda edizione sarà un rapimento, per accaparrarsi due delle ricompense messe in palio. Dopo il grande successo della prima edizione svoltasi lo scorso luglio, che ha contato più di centocinquanta persone tra partecipanti al gioco e collaboratori, il Circolo Culturale Punto Luce ha deciso di replicare con il secondo capitolo di Luco Noire.

Gli ideatori Dante Marraccini, Mattia Baldassarra, Andrea Angelucci e Francesco Baldassarre assicurano che è un’occasione per divertirsi a investigare a squadre, tra piazze e locali di Luco dei Marsi, alla ricerca di testimoni da interrogare, sospetti da metter sotto torchio e prove da individuare per fermare il piano criminale di una strana figura mascherata.

Ogni gruppo investigativo all’inizio del gioco riceverà un fascicolo, all’interno del quale avrà tutte le informazioni necessarie per avviare l’indagine. Si avranno a disposizione 360 minuti di tempo per scoprire l’identità della maschera e il covo dove è nascosta la ragazza scomparsa così da aggiudicarsi una delle due (o magari entrambe) ricompense.

Il finale della trama non è affatto scontato: solo se i team di detective riusciranno a trovare il posto dove è segregata la ragazza essa avrà salva la vita! Nel fascicolo iniziale vi sarà una cartina del paese dove saranno segnati i punti d’interesse dell’indagine, perciò non sarà assolutamente necessario conoscere la geografia di Luco.

Si potrà interrogare i sospettati ed ascoltare la loro versione, analizzare la scena del crimine, studiare i documenti messi a disposizione, osservare i luoghi chiave e molto altro ancora. Periodicamente il “Commissariato 360” emetterà dei comunicati sul procedere delle indagini al team investigativo che crederà di aver individuato chi si cela dietro la maschera, basterà compilare l’apposita scheda presente nel fascicolo iniziale e riportarla al “Commissariato 360” di piazza Umberto I, nella sede del Circolo Culturale Punto Luce, entro lo scadere dei 360 minuti.

Diverse sono le novità rispetto la passata edizione: si potranno interrogare due dei sospettati/testimoni a scelta tra tutti i protagonisti di Luco Noire e alcune prove saranno visibili tramite delle foto a 360°, accessibili tramite qrcode o comunicato.

Ancora tra le novità la particolarità live dell’evento che si arricchisce con il finale a sorpresa. Solo l’abilità da detective dei partecipanti al secondo capitolo di Luco Noire potrà far sì che il piano criminale della maschera non vada in porto. Vi saranno inoltre due location presidiate dallo staff, entrambe in piazza Umberto I: la sede del Circolo Culturale Punto Luce fungerà da sala interrogatori per i sospetti 2. Presso sala dell’ex municipio si potrà assistere invece ai comunicati live, alle proiezioni e riscaldarsi con del tè caldo offerto dall’organizzazione.

Una trama degna di un thriller da scoprire e vivere: Timer360 è rivolto a tutti, dai 14 ai 99 anni, dai gruppi di amici alle famiglie. La storia è originale, di conseguenza ogni riferimento a fatti o persone, vive o morte è da ritenersi una pura casualità. Un’altra particolarità di questa seconda edizione è che alcuni dei personaggi son gli stessi, come fosse un diverso volume di un libro o una nuova stagione di una serie tv.

Per informazioni, regolamento ed iscrizioni è possibile consultare la pagina Instagram: @timer.360 e quella ufficiale Facebook: @timer360luconoire.