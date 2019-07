Tutto pronto per la quarta edizione del Premio Cambiamenti della Cna di Avezzano, ecco tutte le novità

Avezzano. Tutto pronto per la quarta edizione del “Premio Cambiamenti”.

A comunicarlo è Maria Campomizzi, portavoce di CNA giovani imprenditori della Marsica.

“Il premio indetto dalla nostra Confederazione è diventato oramai un appuntamento fisso”, spiega la Campomizzi, “e quest’anno abbiamo, se possibile, ancora più aspettative. Il successo dell’iniziativa è evidenziato dai risultati raggiunti nelle precedenti edizioni che hanno registrato oltre 2100 imprese candidate, con più di 60 eventi territoriali e un numero rilevante di contatti e persone raggiunte tra social, stampa, radio e visite sulla piattaforma, oltre un milione di persone hanno visualizzato e/o interagito con Cambiamenti”.

“Considerata la crescente attenzione al Premio”, conclude la portavoce dei giovani imprenditori della CNA di Avezzano, “sono entrati nuovi partner a sostegno delle nostre attività: Samsung, Infocert, TIM, KSRent, Eurocredit e a breve anche Edison.

Questo allargamento consentirà di ottenere maggiori premialità anche a livello territoriale. Abbiamo definito infatti la necessità di strutturare 10 eventi a livello regionale, nelle Regioni che più si sono distinte nelle precedenti edizioni in termini di numero di candidati ad ognuno dei quali verrà riconosciuto l’importo di mille euro come premio per la migliore startup. Tale impresa avrà anche l’automatico accesso alla finale nazionale”.

Il Premio funzionerà con le medesime regole della scorsa edizione. Al primo classificato andranno in premio ventimila euro come primo investimento in crowdfunding, al secondo e terzo classificato euro cinquemila, ma sono previsti numerosi altri premi. La piattaforma è predisposta ad accogliere le candidature e alla potenziale accettazione/valutazione delle stesse che, come lo scorso anno, saranno gestite dai referenti del Premio. La data di avvio del contest è il primo luglio e la possibilità per le imprese di candidarsi sarà attiva fino al 15 settembre.

La finale nazionale si svolgerà il prossimo 28 novembre a Roma. Il sito web di riferimento del Premio che rimane: www.premiocambiamenti.it. Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della CNA di Avezzano in via Bruno Buozzi 31, oppure telefonare allo 0863/414499 oppure 366/7151654 e-mail: info@cna.avezzano.it