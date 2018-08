Tutto pronto per la prima edizione del festival “Il Cappello delle Donne” a Magliano dei Marsi

Magliano dei Marsi. Tutto pronto per la prima edizione del festival “Il Cappello Delle Donne” che prenderà il via questo sabato, a partire dalle 17.00, presso il piazzale antistante la chiesa di Santa Lucia a Magliano dei Marsi. La rassegna, ideata e realizzata dalla Casa delle Donne nella Marsica, centro antiviolenza e casa rifugio di Be Free coop. soc. contro tratta violenze e discriminazioni, si è avvalsa della collaborazione di un copioso gruppo di lavoro e una neonata associazione di promozione sociale, “Presenza Femminista”, che verrà presentata in occasione della serata di sabato. L’evento vedrà esibirsi numerosi musicisti e cantanti nella formula “a cappello”; la moneta che entrerà nel cappello (il cui ricavato sarà devoluto alla Casa delle Donne nella Marsica) non sarà beneficienza e nemmeno il prezzo d’un biglietto, quanto piuttosto il frutto di una riflessione, l’adesione a un’idea di libertà e autodeterminazione.

Oltre alla musica saranno protagonisti la letteratura, la pittura (con un’esposizione all’interno della bellissima chiesa di Santa Lucia – curata da Mars’Arte – e una piccola estemporanea all’aperto) e il gioco, con uno spazio tutto dedicato ai bambini e curato da Officine Sinergiche con il loro ludobus e i loro giochi in legno. Il teatro, con alcune “incursioni” e un breve spettacolo che farà anche sorridere, sarà il filo conduttore dell’evento, andrà in scena infatti la “​mise en espace” (lettura scenica) dal titolo “Femminismo 2.0 – istruzioni per l’uso del nuovo femminismo unisex targato anni 2000” curata da Antonietta Bello; insieme a lei gli attori Silvia Salvatori, Alberto Santucci e Alessandro Martorelli, che da subito hanno aderito con entusiasmo e partecipazione (verranno recitati i testi di Carla Lonzi, Luce Irigaray, Lorenzo Gasparrini). Presenti, inoltre, gli scarabocchi di Maicol & Mirko, la disegnatrice e illustratrice Valeria Poropat, un’illustrazione di Violinoviola regalata al Festival, un’illustrazione donata alla Casa delle Donne nella Marsica da Alleg e tanti altri! Il festival si avvarrà anche di un allestimento ad opera di Chiara Curci, mentre per il vincitore della prima edizione del cappello ci sarà una creazione della pittrice e scenografa Helena Calvarese, con la sua associazione H&M.

Ovviamente non mancheranno punti ristoro dove si potranno degustare cibi genuini a chilometro zero, vino di alta qualità e ottime birre artigianali. Gli ideatori del festival, che nasce proprio quest’anno, desiderano fortemente portarlo di città in città, coinvolgendo le amministrazioni comunali, le associazioni e i cittadini che entreranno in contatto con esso, rappresentando un’occasione di condivisione e sensibilizzazione su temi attuali che coinvolgono. La Casa delle Donne nella Marsica opera da più di due anni sul nostro territorio e rappresenta un progetto essenziale e vitale per la Marsica, affiancando numerosissime donne di ogni età che vivono situazioni di violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. Scopo essenziale della rassegna è sostenere la Casa e il delicato lavoro che svolge per le donne. Per questa prima edizione de “Il Cappello delle Donne”, un ringraziamento particolare va al ​Comune di Magliano de’ Marsi, nelle persone della sindaca Mariangela Amiconi, del vice sindaco Domenico Cucchiarelli e dell’assessora alla cultura Valeria Gentile, alla Proloco di Magliano de’ Marsi e ai due main sponsor: ​birra Nastro Azzurro e ​COOP​ – Centro Italia, la quale già da tempo sostiene fattivamente e costantemente il progetto del centro antiviolenza con numerose iniziative. Menzione di rilievo anche per Kina “Adesivi Murali”, Conapi L’Aquila, Associazione H&M, Elisabetta Sartoria, Malandra Strumenti Musicali, LCL e Peperonitto Film.

“Il Cappello delle Donne”

Magliano dei Marsi (Aq) – piazzale antistante la chiesa di Santa Lucia

ore 17.00 fino a tarda serata

Ingresso gratuito

Per Info Festival:

Telefono: 339.7760003 – 349.5329197

Contatti della Casa delle Donne nella Marsica:

E-Mail: casadonne.marsica@gmail.com

Telefono: 393.8856389