Tutto pronto per la nuova edizione della Settimana del Liceo Croce, ecco tutti gli appuntamenti in programma

Avezzano. Sta per partire l’edizione 2019 della “Settimana del Liceo Croce”, un appuntamento che da sette anni l’Istituto prepara come momento privilegiato di incontro con le famiglie e gli alunni che devono scegliere il percorso di scuola superiore nonché di formazione per studenti e docenti.

All’incontro con le famiglie e agli importanti momenti di riflessione saranno infatti dedicati il 20 e il 26 gennaio, le domeniche di open day che tradizionalmente aprono e chiudono la Settimana. Il pomeriggio del 20 sarà dedicato al tema della legalità con l’intervento di don Luigi Merola e la presentazione del libro “Oltre ogni speranza”.

Il 26 sarà invece una giornata per l’AIRC e per ricordare la compianta professoressa Antonella De Cecco. Per tre giorni, dal 21 al 23 gennaio, si svolgeranno i seminari di formazione tenuti da rappresentanti del mondo della scuola, dell’Università e dell’imprenditoria locale e destinati agli alunni dei tre indirizzi del Liceo – il Liceo delle Scienze umane, il più tradizionale, il Liceo Economico-sociale, il più moderno, e il Liceo linguistico, l’unico di indirizzo nella Marsica.

Gli incontri saranno animati dagli alunni dell’Istituto, che presenteranno lavori preparati in collaborazione con i propri docenti. E ancora gli studenti saranno i protagonisti dei tre giorni successivi con i laboratori, ben 30, con tematiche legate ai diversi ambiti disciplinari o agli Obiettivi globali da loro ideati e allestiti e aperti alle scolaresche della Marsica.

Un grande impegno, dunque, e un gran lavoro che coinvolge studenti, docenti e personale, accomunati dal desiderio di mettersi in gioco e di mostrare che imparare può essere divertente e coinvolgente.