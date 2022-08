Tutto pronto per la nona edizione della Marcia per il Creato: appuntamento domenica 21 agosto

Celano. Appuntamento domenica 21 agosto, alle 7.45, a Celano, terra del Fra’ Tommaso da Celano, principale biografo di San Francesco d’Assisi per la partenza della IX edizione della Marcia per il Creato in onore di S. Francesco D’Assisi nominato custode del Parco Regionale Sirente Velino il 24 maggio 2008.

Promossa dalla Regione Abruzzo ed organizzata dal Parco– con la collaborazione dei Carabinieri Forestali, dei Comuni di Celano, Collarmele, Aielli, Gagliano Aterno e Castelvecchio Subequo e patrocinata da Enti e Associazioni, la marcia toccherà i luoghi simbolo del “francescanesimo”.

Nella biografia del Santo si fa cenno ai due miracoli di San Francesco, uno avvenuto a Celano e l’altro, quello più suggestivo e famoso, “il miracolo dell’acqua”, in località Baullo nel comune di Gagliano Aterno. “Dopo la morte del santo, i frati donarono ai benefattori, i Conti di Celano, un’urna con il sangue di San Francesco, custodita nel convento di Castelvecchio.” Il monastero, punto d’arrivo della marcia per il creato, è situato lungo la strada di accesso al paese dove si può ammirare la chiesa che rimane una delle prime testimonianze del francescanesimo in Abruzzo.

Il viaggio spirituale-ambientale vedrà la partecipazione di residenti e turisti con partenza dal Convento di Santa Maria in Valleverde, a Celano, tappa nel “luogo del miracolo dell’acqua”, a Baullo, (Gagliano Aterno), e punto d’arrivo il convento di Castelvecchio Subequo, dove i frati conservano il reliquiario con il sangue del poverello d’Assisi.