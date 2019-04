Tutto pronto per la giornata ecologica sul monte Salviano, alle 12 la presentazione dell’app Tekneko

Avezzano. Una giornata di festa all’insegna della tutela dell’ambiente e della civiltà. Sono questi gli elementi fondamentali che non mancheranno oggi alla prima giornata ecologica della stagione ad Avezzano. Tekneko, società che si occupa del servizio di igiene urbana in città, ha organizzato in collaborazione con il Comune di Avezzano un appuntamento per ripulire tutta l’area intorno al monte Salviano molto frequentata durante la bella stagione. L’iniziativa, già proposta negli anni scorsi, ha riscosso subito molto successo, il sostegno di tante realtà della città e l’adesione di tante associazioni della città pronte a scendere in campo per tutelare l’ambiente.

Hanno già assicurato la loro presenza: l’associazione Ambiente e/è Vita Abruzzo onlus, riserva monte Salviano, associazione Officine Sinergiche, associazione Zampa Amica, Croce Rossa Italiana, Wwf, Cai, Unitalsi, Guardie Zoofile, Protezione Civile, team Laruspa, comitato di Quartiere San Francesco, Pro loco e protezione civile Avezzano. L’appuntamento è per le 9.30 nei pressi del cavalcavia dell’ex super strada alle pendici monte Salviano. Da lì ci si sposterà nelle aree circostanti e si inizierà a raccogliere i rifiuti abbandonati. Per facilitare il lavoro Tekneko metterà a disposizione guanti, pinze e buste per dividere l’immondizia che verrà trovata. Degli addetti, poi, provvederanno a recuperare ingombranti e rifiuti più grandi che verranno caricati sui camion e smaltiti regolarmente.

Al termine della mattinata è previsto un momento di relax e intrattenimento con punto ristoro, lotteria a premi, musica dal vivo e giochi per grandi e piccoli. Inoltre Tekneko e il Comune di Avezzano presenteranno anche l’applicazione per gli smart-phone attivata per gli utenti. Il presidente Umberto Di Carlo e l’assessore Crescenzo Presutti alle 12 mostreranno a tutti questa app che consentirà ai residenti e ai proprietari di attività commerciali di avere notizie in tempo reale e di scoprire i servizi in vigore nel loro Comune.