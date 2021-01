Tutto pronto per la befana del poliziotto, un digital show dal castello Orsini con il conduttore Luca Di Nicola

Avezzano. Tutto pronto per la nona edizione, quest’anno in digital show a causa dell’emergenza sanitaria, dal teatro Leontini di Roma e organizzata dalla Consap di Roma, la confederazione sindacale autonoma di polizia, “La Befana festa del Poliziotto”, in collaborazione con l’ormai partner storico Oasi Park di Cinecittà di Roma. Durante la kermesse ci sarà un collegamento speciale con l’Abruzzo.

Sarà uno spettacolo in digital show, in linea con le accortezze da rispettare per l’emergenza legata al coronavirus. Dal teatro Leontini di Roma a Casal Palocco, la kermesse presentata dall’attrice di cento vetrine in onda su canale 5 Daniela Fazzolari, vedrà collegati attraverso la piattaforma Zoom, in led wall, tanti ospiti Vip e tantissime famiglie di poliziotti e non solo, con i più piccini pronti ad assistere, in visione dal proprio pc, smartphone o tablet, allo spettacolo di magia, personaggi dei cartoni animati, comici e la befana in carne e ossa che invierà delle bellissime calze a tutti i bambini collegati. Una mascotte d’eccezione per l’evento, la piccola Benedetta De Meo, di soli 2 anni, figlia di poliziotto, che avrà il compito di aprire lo spettacolo e capitanare tutti i bambini collegati con la sua simpatia e dolcezza all’interno della kermesse in digitale.

Collegamento speciale con la Regione Abruzzo, dal Castello Orsini Colonna di Avezzano, dove il conduttore di Rai 1 Luca Di Nicola intervisterà il sindaco della città Giovanni Di Pangrazio per l’emergenza covid – 19, sul territorio marsicano, l’assessore di Massa D’Albe Nicola Blasetti e il presidente Unicef dell’Aquila Ilio Leonio. Tra gli ospiti hanno già confermato la loro adesione alcuni nomi di spicco, tra cui Pippo Baudo, Al bano, Fabio Concato, Massimo Giletti, Gimmy Ghione, Danilo Murzilli, Corrado Oddi, Lorenzo Flaherty, Alvaro Vitali, Federico Ialpi, il mago Heldin, Gegia, Daniele Pecci, Paola Ferrari, Stefano Tacconi, Aldo Serena, Nadia Bengala, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Patrizia Pellegrino, Beppe Convertini, Silvia Pagni, Gianluca Pica, Fabio Petruzzi, Raffaello Balzò, gli Abba the best, Nick Luciani, Stefania Corona, Tommaso Paradiso, Gianfranco Phino, Gabriele Marconi, Ilenia De Sena, Davide De Marinis, Mark Chucchelli, Riccardo Antonelli, Eva Crosetta, Fabio Petruzzi, Serena Rigacci, Lallo circostanze e tanti altri.

Per il Comitato della Befana del Poliziotto 2021 organizzata dal sindacato della Polizia di Stato Consap di Roma: Gianluca Guerrisi, Gianluca Salvatori, Carolina Cento e Claudio Picano. Come supporto al coordinamento comitato Danilo Melandri, Roberto Frizzi, Tina Paolini e Nino Capobianco.

Special Partners dell’evento AssoTutela, mentre tra i radio arners: Elleradio, Real Radio, MarsicaLive, Info media news, Terre Marsicane, Marsica Web ed Espressione 24.