Tutto pronto per il derby marsicano Us Capistrello vs Angizia Luco

Capistrello. Tutto pronto per il derby marsicano Us Capistrello vs Angizia Luco. Per la Us Capistrello, è tempo di prepararsi a una nuova sfida, valida per la 24esima giornata del campionato di Eccellenza.

I granata saranno impegnati domani, domenica 2 febbraio, alle 15 allo stadio comunale di Capistrello con l’Angizia Luco. La formazione di Tonino Torti è a due punti dal quinto posto zona playoff. Domenica c’è il derby, la chance è ghiotta: vincendo, il Capistrello aggancerebbe il treno playoff.

In tanti seguiranno dagli spalti la partita che si preannuncia frizzante!