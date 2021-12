Tutto pronto per il concorso “Roccavivi in Fiore-Christmas Edition”, per abbellire il territorio durante le feste

Roccavivi. Tutto pronto per il concorso “Roccavivi in Fiore – Christmas Edition 2021”, promosso dalla pagina Instagram e Facebook “Wearerocchiciani” su iniziativa di Roberta Di Battista con il patrocinio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto.

Il concorso avrà luogo nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 e consiste nell’abbellimento del nostro paese tramite decorazioni floreali e addobbi natalizi di davanzali, balconi, giardini, angoli del paese, vicoli, strade, rioni, piazze, condomini, complessi condominiali, terrazzi, aiuole, vetrine di esercizi commerciali. Il concorso si pone come obiettivo quello di dare un’accezione natalizia alla precedente nonché prima edizione del concorso, promuovendo l’abbellimento del paese in vista del Natale.

Ogni cittadino di Roccavivi potrà accedere al concorso individualmente, come nucleo familiare o come gruppo eterogeneo. L’iscrizione del concorso è totalmente gratuita e potrà avvenire contattando telefonicamente o tramite sms o WhatsApp Roberta Di Battista 3398256013 e Sandra Silveri al 3489939805. In fase di iscrizione al concorso occorre fornire nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.

La giuria esaminerà il lavoro svolto da ciascun partecipante o gruppo di partecipanti ed esprimerà una valutazione.

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. Saranno esclusi dal concorso i partecipanti che non presenteranno domanda di

iscrizione entro le ore 12.00 del 25 dicembre 2021. L’adesione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente bando. Con l’adesione al concorso il concorrente o gruppo di concorrenti autorizzano gli organizzatori all’uso gratuito delle composizioni floreali natalizie realizzate per eventuali riproduzioni fotografiche e pubblicitarie. È richiesta la completa visione del bando.