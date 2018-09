Tutto pronto per il concerto in piazza dei The Kolors, ecco come muoversi in città

Avezzano. È arrivato il giorno dedicato al concerto nella nuova piazza Risorgimento dei The Kolors, band vincitrice, nel 2015, del talent di Maria De Filippi.

Tanti i giovani e giovanissimi pronti ad affollare la piazza di Avezzano per l’esibizione della band che canterà i suoi tormentoni estivi e non solo.

Avezzano si prepara alla notte bianca, con negozi aperti fino a mezzanotte e tanta musica. Il palco sarà posizionato davanti alla cattedrale per dar vita al concerto che inizierà alle 21,30.

Già dal primo pomeriggio partiranno le misure di sicurezza, curate dall’amministrazione comunale.

Dalle 15 fino all’una di notte sarà vietata la sosta, con rimozione dei veicoli, in via Marconi, via Corradini, via Trieste, via Trento, corso della Libertà, via Diaz, via Garibaldi, via Bagnoli, via Veneto, via Cataldi, via Amendola, via Monte San Michele, via Monte Zebio, via Nazzario Sauro, via Gramsci, via Carso, via Fontana, via D’Annunzio, via Andersen e via Marruvio.

Sarà inoltre vietato, fino alla mezzanotte, porre in vendita alcolici e superalcolici per l’asporto e introdurre in piazza, e nell’area interessata al concerto, secondo l’ordinanza, contenitori di vetro, lattine e bottiglie.

Le bevande in vetro o alcoliche potranno essere vendute e consumate esclusivamente all’interno delle attività commerciali.

E’ stato istituito, da parte del Comune di Avezzano, il centro operativo a disposizione per i cittadini nella sede della polizia locale di via don Minzoni. Gli ingressi principali saranno due, via Marconi incrocio via Corradini e via Cataldi con incrocio a via Amendola, dove dalle 19 saranno poi attivati i controlli con i metal detector per poi consentire l’ingresso in piazza a 5 mila fans.

Quaranta i posti in prima fila riservati ai disabili, venti i mezzi di sicurezza, 20 uomini per il primo intervento, 5 ambulanze e defibrillatori saranno messi a disposizione dalla Misericordia di Avezzano. Saranno poi installati dei bagni chimici nell’area del parcheggio dell’ex Inail.

Appuntamento in piazza dunque per assistere al concerto della band campione di incassi e amata dai più giovani, che farà ballare, con i suoi più grandi successi, il pubblico di Avezzano.