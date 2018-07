Tutto pronto per i 4 capolavori cinematografici nello scenario di Alba Fucens

Massa d’Albe. Prenderà il via mercoledì primo agosto a partire dalle ore 21.15 nell’incantevole sito archeologico di Alba Fucens, all’interno dell’anfiteatro romano, la rassegna cinematografica denominata Cinestory. Sul grande schermo, direttamente dagli archivi della Cineteca dell’Aquila “Maria Pia Casilio”, le magie di Welles, Fellini, Scorsese, Tarantino che abbracciano mezzo secolo di Storia del Cinema. Tutte le pellicole in calendario sono conservate, restaurate e digitalizzate dagli operatori culturali della “Lanterna Magica”. L’iniziativa si inserisce in un programma piu’ ampio che prevede opera lirica, danza, jazz, musica rock ed appunto una sezione cinematografica.

L’evento estivo denominato Festival’Alba, giunto quest’anno alla sua seconda edizione e’ promosso ed organizzato dall’Associazione culturale Harmonia Novissima e vede la presenza del Mibact/Beni e Attività culturali e del Turismo, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e del Polo Museale dell’Abruzzo, Fondazione Carispaq, DMC Marsica Terrextra, il Comune di Avezzano, Massa d’Albe, Magliano de’ Marsi e della Regione Abruzzo. Per il secondo anno consecutivo dunque, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ha l’opportunita’ di arricchire un programma di iniziative di grande qualità artistica per migliaia di turisti e visitatori grazie all’importanza del suo Centro Archivio.