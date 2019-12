Tutto pronto ad Avezzano per Una melodia per la sicurezza, la kermesse natalizia nella cornice del castello Orsini

Avezzano. Tutto pronto ad Avezzano per l’undicesima edizione di “Una melodia per la sicurezza”, la kermesse natalizia che si svolgerà nella cornice del castello Orsini Colonna di Avezzano. Una manifestazione ancora più ricca delle precedenti, quelle romane, che comunque hanno segnato un grande successo di pubblico presente e tanto divertimento per grandi e piccoli. Hanno aderito alla kermesse formativa e informativa le classi primarie Istituto Comprensivo Statale di Arsoli – Istituto Comprensivo “Ignazio-Silone” di Luco dei Marsi e Istituto Comprensivo “A.Vivenza – Giovanni XXIII” di Avezzano.

Con il patrocinio del Comune di Avezzano e dell’Università Popolare Tommaso Moro – U.P.T.M.

Tante le adesioni e amici partner che hanno voluto sostenere questo grande appuntamento nella Marsica, proprio a pochi giorni dal Santo Natale, media partner di grande rilievo e seguito di lettori, partner di preziose collaborazioni e partner commerciali. L’evento sarà presentato da Gianluca Guerrisi, Fausto Zilli, Vincenzo Ruocco e Roberto Frizzi che si alterneranno sul palco nei vari momenti di programma.

Alle 10.30 è prevista l’apertura della Fanfara della Polizia di Stato diretta dal maestro Secondino De Palma con brani dedicati ai più piccoli e dove non mancheranno emozioni anche per i più grandi presenti.

E poi ancora lezioni di bullismo e costituzione per scuole con Marino D’Amore, socio ARGOS Associazione Forze di Polizia e docente nell’UniCusano.

Nella giornata sono in appuntamento le dimostrazioni del Reparto Cinofili e Artificieri della Polizia di Stato, del Reparto Cinofili del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza,del Settore Giovanile Pugilato e Scherma dei Grupppi Sportivi delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Sarà presente all’evento anche il coro polifonico degli studenti delle scuole. Musiche a tema di Dj KiKo, spettacolare animazione a cura di Metamorfosi.

Le premiazioni e riconoscimenti saranno a cura della presidenza Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di polizia con le pregiate distinzioni al merito “un Cuore d’Oro” e il “Taccuino d’Argento”. Saluti e consegna gadget dal Babbo Natale vero della Lapponia. All’esterno del Castello Orsini mezzi e operatori delle Forze di Polizia e del Soccorso, tra cui bellissima e velocissima Lamborghini della Polizia di Stato, la Motoslitta della Gua rdia di Finanza e tanto altro ancora per indimenticabili foto e video ricordo con gli amici in divisa.