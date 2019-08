Tutto pronto a Villa San Sebastiano per la 15esima edizione della sagra delle fettuccine, ecco le info e novità

Villa San Sebastiano. Tutto pronto a Villa San Sebastiano per la 15esima edizione della sagra delle fettuccine, diventato un must delle manifestazioni enogastronomiche della Marsica. L’evento gastronomico, in appuntamento domani, a partire dalle 19, avrà luogo nella piazza del paese della frazione di Tagliacozzo.

Ad organizzare la serata la Pro Loco, che propone una gustosa novità creata apposta per l’anniversario. Tanti prodotti tipici oltre al piatto principe della serata: panini con salsiccia, patatine fritte, arrosticini e, dulcis in fundo, vini doc per allietare il pasto.

Protagonista della serata sarà anche la Banda della Stradella in concerto, oltre alla solita pupazza che farà felici i bambini col suo ballo.