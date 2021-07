Tutto pronto a Sante Marie per la “ciclovia della castagna”, una giornata per gli amanti della mountain bike

Sante Marie. Tutto pronto a Sante Marie per l’inaugurazione della “ciclovia della castagna”.

Domani gli amanti della mountain bike potranno pedalare tra l’ombra dei castagneti e l’autenticità dei borghi del Comune di Sante Marie con gli amici di Asd Sport Emotion lungo il percorso già sperimentato durante la cicloturistica della castagna e ora diventato una vera e propria pista ciclabile, con tanto di segnaletica, immerso nella natura.

Un’occasione unica non solo per gli sportivi ma anche per le famiglie. Domani alle 9.15 è previsto il ritrovo in piazza Aldo Moro per la presentazione e alle 9.45 partirà la biciclettata inaugurale con aperitivo per tutti al ritorno.