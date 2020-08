Tutto pronto a Sante Marie per Floreo, 14 street artist da tutta Italia per rifare il look al paese

Sante Marie. Un ponte tra passato e presente, tra tradizione e modernità, tra cultura popolare e cultura urbana: tutto questo è “Floreo, Altum Sanctae Marie”, manifestazione che da domani sino al 9 agosto animerà Sante Marie grazie alla presenza dei 14 artisti di strada che hanno risposto al bando indetto dal Comune marsicano. “Paesaggi: storie di ieri e storie di oggi”, questo il tema dell’evento che colorerà il paese marsicano attraverso una delle forme d’arte più amate del momento: i murales.

Sante Marie non è nuova a iniziative come queste. Già in passato infatti il centro del borgo, famoso anche per il Cammino dei Briganti, ha scelto di animare degli scorci con murales ancora visibili che rappresentano i mestieri di un tempo.

“Per quattro giorni Sante Marie godrà della presenza di artisti provenienti da tutta Italia, di camminatori, di appassionati di vita e sport all’aria aperta e di tanti cittadini marsicani che da noi si recano per trascorrere una giornata di relax immersi nella natura”, hanno spiegato gli amministratori comunali, “Floreo è un’ottima occasione per far conoscere ancora di più il nostro paese e, al tempo stesso, consegnarlo alle nuove generazioni mediante un’espressività artistica sicuramente più vicina a loro. Vi aspettiamo”.