Tutto pronto a San Benedetto per Anfiteatro in Rock, la magia della storia si unisce al sound marsicano

San Benedetto dei Marsi. L’amministrazione comunale di San Benedetto dei Marsi presenta l’evento “Anfiteatro in Rock”. Mercoledì all’interno della suggestiva cornice dell’anfiteatro romano della città di Marruvium, a partire dalle 21, si potrà assistere ad una serata che saprà fondere l’ancestrale magia della storia con lo strepitoso sound marsicano. Ben cinque le esibizioni, tre gruppi musicali e due artisti solisti protagonisti della serata.

Tra i protagonisti Angelica Montanaro, “la bimba prodigio” ha all’attivo tanti stage importanti, in collaborazione con personaggi di rilievo, come Grazia De Michele, Piero Pelù, Cheryl Potter ed Enzo Campagnoli. Plurivincitrice, nelle sezioni baby, di svariati concorsi musicali, fra i quali figurano il Festival Di Roma Capitale, Uno Voice e Stelle da Capogiro. Dopo aver partecipato come ospite in diverse trasmissioni su Gold TV ed altre emittenti televisive, Angelica approderà come artista d’eccezione all’Anfiteatro di Marruvium.

Con la Montanaro si esibirà anche Ester Cesile, una cantante che ha scoperto ed amato il mondo della musica fin da piccola. Con ardente passione ha dedicato tutta la sua vita alla musica ed al canto. I suoi sacrifici hanno portato l’artista ortucchiese alla realizzazione di un suo grande sogno, la pubblicazione del primo album “Scrivo di te”:

composizione musicale e testo sono state ideate interamente da lei. L’album è disponibile in esclusiva su tutte le piattaforme digitali di streaming musicale, come YouTube e Spotify. Sonorità fresche, originali e pop: liriche mai banali, che riecheggiano come potenziali “hit” esplosive.

Sarà la volta poi di Cubica, una band che infonderà energia e tanto rock nelle vostre vene. Un progetto nato nel 2018, da Vincenzo Mikisuper, voce alla Robert Plant e carisma del campione. Gli altri componenti del gruppo sono Jackroad alla batteria, Christian Catalano al basso, Luca Odorisio e Riccardo Santilli alla chitarra: pronti ad un’iniezione di adrenalina.

Si esibiranno poi i Madhouse: band 100% sambenedettese, composta da audaci ragazzi che hanno sposato un progetto comune, quello di fare musica, insieme. Tuttavia, col tempo, non si sono accorti della loro trasformazione. Una miscela data dal loro temperamento, unito alla loro bravura, li ha plasmati in una band formidabile, unica nel proprio genere. Una banda di matti, come amano definirsi, da qui nasce il nome del gruppo. Tra i componenti Adriano Campione e Nicola Gentile alla chitarra, Piero Calvarese al basso, Stefano Di Nicola alla batteria ed Enza Tarquini e Domenico Tatone alle voci.

Infine si esibiranno gli Apofenia: amano definirsi come “La percezione spontanea di connessioni significative tra fenomeni che non hanno alcuna relazione tra loro, appunto gli Apofenia”. La band, composta da Marcello Marcelli alla batteria, Pierpaolo Salucci e Lorenzo Maccarone alla chitarra, Stefano Sabatini al basso, e Jole Bertone alla voce, ama definirsi “senza censura”.

La serata, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, sarà presentata da Silvia Ferrone.