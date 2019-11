Tutto pronto a Luco dei Marsi per la storica fiera di S.Andrea in edizione speciale, aperte le iscrizioni: ecco le info

Luco dei Marsi. Tutto pronto a Luco dei Marsi per la storica fiera di S.Andrea.

Il Comune marsicano comunica la disponibilità di spazi per la partecipazione alla storica fiera di S. Andrea, in programma per il 30 novembre, per il secondo anno in edizione speciale e inclusa nell’evento “Verso il G7 – laboratorio Futuro”, in ideale continuità con la prima edizione della manifestazione biennale “G7 dell’agricoltura e del cibo – Quale agricoltura, quali tecnologie, quale cultura” ed evento preparatorio della seconda edizione.

La fiera di S. Andrea vedrà la presenza di espositori da tutta la regione e non solo, prodotti locali dell’agricoltura e tipicità di vario tipo, accanto a tessili, prodotti florovivaistici, manufatti artistici, artigianato, specialità gastronomiche dolci e salate.

La fiera si estenderà tra le piazze centrali e le vie principali del paese e ad essa saranno associate numerose iniziative ricreative e culturali per grandi e piccoli. Per informazioni è possibile mandare una mail all’indirizzo municipio@luco.it o telefonare al numero 0863/1858262.