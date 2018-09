Tutto pronto a Civitella Roveto per i 30 anni della Croce Verde, due giorni di festa in paese

Civitella Roveto. Tutto pronto a Civitella Roveto per i 30 anni della Croce verde. A partire da questo pomeriggio l’associazione di volontariato, che opera in tutta la Valle Roveto, darà il via alla festa. Il primo appuntamento è alle 16.30 al teatro comunale di Civitella Roveto con la presentazione della mostra fotografica “La storia attraverso i nostri volti”. Subito dopo ci sarà un momento di confronto su “Volontariato, storia e passione” e alle 19.30 nel piazzale adiacente la stazione e il monumento Madonna di Lourdes verrà celebrata la messa da don Franco Geremia. Tutti a cena poi nella tendostruttura del piazzale con musica e prelibatezze preparate e offerte dalla Croce verde.

Domani alle 9 verranno accolte le associazioni provenienti dal territorio e ci sarà l’apertura del primo torneo regionale Valle del Liri 88 – 18 con le gare di soccorso sanitario della Protezione civile juniores. Alle 18.15 è prevista la sfilata per le vie del paese e subito dopo la premiazione dei vincitori. La due giorni dedicata alla Croce verde di Civitella Roveto si concluderà con una cena e un brindisi augurale.